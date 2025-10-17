Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Можливе драматичне повернення до Брюсселя одного з найбільших гравців Євросоюзу може спровокувати масштабну ескалацію тліючої боротьби за вплив між Європейською комісією та зовнішньополітичним крилом блоку. Про це повідомляє Politico.

За словами двох чиновників ЄС та одного високопоставленого дипломата, Мартін Зельмайр, який був найвпливовішою людиною в апараті ЄС під час правління колишнього голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, але впав у немилість, коли біля керма стала Урсула фон дер Ляєн, має вигідне становище на нещодавно створену керівну посаду в Європейській службі зовнішніх справ (ЄСЗС).

Хоча немає впевненості, що він отримає цю посаду, багато офіційних осіб говорять про його шанси. Це означає, що він працюватиме під керівництвом глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, чия команда, за словами чиновників Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ, вже має непрості стосунки з офісом Урсули фон дер Ляєн.

Перспектива повернення Зельмайра до Брюсселя на таку важливу посаду, яка дозволить Каллас скористатися його політичною вагою в Німеччині та інсайдерською інформацією при веденні переговорів з країнами-членами, викликає занепокоєння в комісії фон дер Ляєн та в деяких посольствах, де офіційні особи та дипломати побоюються, що це може загострити напруженість.

«Держави-члени стурбовані тим, що призначення Зельмайра може ще більше загострити відносини між ЄСЗС та Комісією», — заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Будучи головою апарату Юнкера з 2014 по 2018 рік, Зельмайр завдяки своєму величезному впливу та зухвалому стилю отримав прізвисько «Монстр Берлемона» – іронічне посилання на будівлю Єврокомісії в Брюсселі. Його потенційна нова роль може зробити його альтернативою фон дер Ляєн та її начальнику апарату Бйорну Зайберту.

Якщо його схвалять на цю посаду, яка називається «заступник генерального секретаря з геоекономіки та міжвідомчих питань», Зельмайр відповідатиме за управління відносинами між ЄСЗС та іншими європейськими інституціями, а також буде присутнім на зустрічах послів ЄС, відомих як Coreper. Таким чином, він знову опиниться в центрі прийняття рішень.

У дипломатичних колах ЄС потенційне відродження Зельмайра — предмет загальних обговорень. За словами одного дипломата, одна з національних делегацій провела цілий день, обговорюючи це питання. Однак вони дійшли висновку, що Брюссель достатньо великий лише для одного титана, і що начальник апарату Зайберт знайде спосіб цьому перешкодити.

У 2018 році Зельмайр був прискореними темпами призначений на посаду генерального секретаря Єврокомісії. Європейський омбудсмен назвав цей крок «недобросовісним адмініструванням» та «розширюючим, а можливо, навіть і виходить за межі закону». Коли фон дер Ляєн стала президентом, Зельмайр обіймав кілька дипломатичних посад, включаючи його нинішню посаду посланника ЄС у Ватикані.

Запросивши Зельмайра до своєї команди, Каллас отримала б перевагу у вигляді інсайдера з Брюсселя, тісно пов'язаного з консервативними структурами влади в Німеччині. Додатковою перевагою для неї стало б те, що, будучи чинним дипломатом ЄС, Зельмайр формально був би лояльним їй та Європейській службі зовнішніх справ, а не Європейській комісії, що є ключовою перевагою перед іншими кандидатами на цю посаду.

Як зазначає видання, Кая Каллас відома своїми гучними заявами, які часом не подобаються ні національним дипломатам, ні Єврокомісії.

Під час недавнього інтерв'ю в Нью-Йорку Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп має робити більше, щоб допомогти Україні — коментар, який суперечить набагато більш обережній мові фон дер Ляєн у спілкуванні з американським лідером.

В інших випадках напруженість виникає не стільки по суті, скільки з питання про те, хто буде автором важливих заяв. Коли фон дер Ляєн у вересні оголосила про торговельні заходи та санкції проти Ізраїлю, керівництво Європейської служби зовнішніх справ не знало про це, за словами двох чиновників ЄС, незважаючи на те, що пропозиції ґрунтувалися на планах апарату Каллас.

Politico пише, що Каллас, відома своєю агресивною позицією щодо Росії, викликала роздратування деяких країн-членів на початку свого терміну повноважень, що розпочався у грудні, коли вона запропонувала план постачання зброї та боєприпасів в Україну на суму 20 мільярдів доларів без попередніх консультацій з національними дипломатами. Ця ідея, не схвалена керівництвом Єврокомісії, не спрацювала, оскільки країни вносять індивідуальні внески, а не в спільний фонд ЄС для України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.