Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

14:53, 17 жовтня 2025
Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.
Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Можливе драматичне повернення до Брюсселя одного з найбільших гравців Євросоюзу може спровокувати масштабну ескалацію тліючої боротьби за вплив між Європейською комісією та зовнішньополітичним крилом блоку. Про це повідомляє Politico.

За словами двох чиновників ЄС та одного високопоставленого дипломата, Мартін Зельмайр, який був найвпливовішою людиною в апараті ЄС під час правління колишнього голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, але впав у немилість, коли біля керма стала Урсула фон дер Ляєн, має вигідне становище на нещодавно створену керівну посаду в Європейській службі зовнішніх справ (ЄСЗС).

Хоча немає впевненості, що він отримає цю посаду, багато офіційних осіб говорять про його шанси. Це означає, що він працюватиме під керівництвом глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, чия команда, за словами чиновників Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ, вже має непрості стосунки з офісом Урсули фон дер Ляєн.

Перспектива повернення Зельмайра до Брюсселя на таку важливу посаду, яка дозволить Каллас скористатися його політичною вагою в Німеччині та інсайдерською інформацією при веденні переговорів з країнами-членами, викликає занепокоєння в комісії фон дер Ляєн та в деяких посольствах, де офіційні особи та дипломати побоюються, що це може загострити напруженість.

«Держави-члени стурбовані тим, що призначення Зельмайра може ще більше загострити відносини між ЄСЗС та Комісією», — заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Будучи головою апарату Юнкера з 2014 по 2018 рік, Зельмайр завдяки своєму величезному впливу та зухвалому стилю отримав прізвисько «Монстр Берлемона» – іронічне посилання на будівлю Єврокомісії в Брюсселі. Його потенційна нова роль може зробити його альтернативою фон дер Ляєн та її начальнику апарату Бйорну Зайберту.

Якщо його схвалять на цю посаду, яка називається «заступник генерального секретаря з геоекономіки та міжвідомчих питань», Зельмайр відповідатиме за управління відносинами між ЄСЗС та іншими європейськими інституціями, а також буде присутнім на зустрічах послів ЄС, відомих як Coreper. Таким чином, він знову опиниться в центрі прийняття рішень.

У дипломатичних колах ЄС потенційне відродження Зельмайра — предмет загальних обговорень. За словами одного дипломата, одна з національних делегацій провела цілий день, обговорюючи це питання. Однак вони дійшли висновку, що Брюссель достатньо великий лише для одного титана, і що начальник апарату Зайберт знайде спосіб цьому перешкодити.

У 2018 році Зельмайр був прискореними темпами призначений на посаду генерального секретаря Єврокомісії. Європейський омбудсмен назвав цей крок «недобросовісним адмініструванням» та «розширюючим, а можливо, навіть і виходить за межі закону». Коли фон дер Ляєн стала президентом, Зельмайр обіймав кілька дипломатичних посад, включаючи його нинішню посаду посланника ЄС у Ватикані.

Запросивши Зельмайра до своєї команди, Каллас отримала б перевагу у вигляді інсайдера з Брюсселя, тісно пов'язаного з консервативними структурами влади в Німеччині. Додатковою перевагою для неї стало б те, що, будучи чинним дипломатом ЄС, Зельмайр формально був би лояльним їй та Європейській службі зовнішніх справ, а не Європейській комісії, що є ключовою перевагою перед іншими кандидатами на цю посаду.

Як зазначає видання, Кая Каллас відома своїми гучними заявами, які часом не подобаються ні національним дипломатам, ні Єврокомісії.

Під час недавнього інтерв'ю в Нью-Йорку Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп має робити більше, щоб допомогти Україні — коментар, який суперечить набагато більш обережній мові фон дер Ляєн у спілкуванні з американським лідером.

В інших випадках напруженість виникає не стільки по суті, скільки з питання про те, хто буде автором важливих заяв. Коли фон дер Ляєн у вересні оголосила про торговельні заходи та санкції проти Ізраїлю, керівництво Європейської служби зовнішніх справ не знало про це, за словами двох чиновників ЄС, незважаючи на те, що пропозиції ґрунтувалися на планах апарату Каллас.

Politico пише, що Каллас, відома своєю агресивною позицією щодо Росії, викликала роздратування деяких країн-членів на початку свого терміну повноважень, що розпочався у грудні, коли вона запропонувала план постачання зброї та боєприпасів в Україну на суму 20 мільярдів доларів без попередніх консультацій з національними дипломатами. Ця ідея, не схвалена керівництвом Єврокомісії, не спрацювала, оскільки країни вносять індивідуальні внески, а не в спільний фонд ЄС для України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області