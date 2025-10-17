Гоструда объяснила, в каких случаях работника могут перевести на другую работу без его согласия

Работодатель может временно перевести работника без согласия только для ликвидации последствий боевых действий или в случае угрозы жизни людей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период действия военного положения работодатель имеет право временно перевести работника на другую работу без его согласия, если этого требует производственная или чрезвычайная ситуация.

Как сообщает Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда, такое переведение возможно только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые могут создавать угрозу жизни или нормальным условиям людей.

В то же время перевод не допускается, если речь идет о работе в другой местности, где продолжаются активные боевые действия, или если новая должность противопоказана работнику по состоянию здоровья.

При этом оплата труда должна осуществляться не ниже среднего заработка, который работник получал на предыдущем месте работы.