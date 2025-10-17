Практика судів
Держпраці пояснила, у яких випадках працівника можуть перевести на іншу роботу без його згоди

22:54, 17 жовтня 2025
Роботодавець може тимчасово перевести працівника без згоди лише для ліквідації наслідків бойових дій або в разі загрози життю людей.
У період дії воєнного стану роботодавець має право тимчасово перевести працівника на іншу роботу без його згоди, якщо цього потребує виробнича або надзвичайна ситуація.

Як повідомляє Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, таке переведення можливе лише для запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що можуть створювати загрозу життю чи нормальним умовам людей.

Водночас переведення не допускається, якщо йдеться про роботу в іншій місцевості, де тривають активні бойові дії, або якщо нова посада протипоказана працівникові за станом здоров’я.

При цьому оплата праці має здійснюватися не нижче середнього заробітку, який працівник отримував на попередньому місці роботи.

