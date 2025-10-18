Практика судов
В Киеве на выходные изменят движение общественного транспорта

07:00, 18 октября 2025
Некоторые автобусы и троллейбусы будут курсировать по скорректированным маршрутам.
В Киеве на выходные изменят движение общественного транспорта
В связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Сержа Лифаря, Иорданской, Академика Шалимова, Татарской и Сулеймана Стальского в Киеве 18 и 19 октября ряд автобусов и троллейбус № 34 изменят маршруты.

В субботу, 18 октября, с начала движения до завершения ярмарок транспорт будет курсировать так:

  • автобус № 2 – от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по собственному маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеска) – ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;
  • автобус № 39 – в направлении к Лесогорскому переулку – просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) – ул. Лысогорская – пер. Лысогорский, в обратном направлении по собственному маршруту;
  • автобус № 98 – ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;
  • автобус № 110 – ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лесницкая – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака, четная сторона (в обратном направлении – нечетная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту до ст. м. «Площадь Украинских Героев»;
  • троллейбус № 34 – от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

В воскресенье, 19 октября, движение транспорта организуют так:

  • автобус № 31 – ст. м. «Политехнический институт» – просп. Брестский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Князя Владимира Мономаха – ул. Татарская;
  • автобусы №№ 110, 112 – от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. м. «Лукьяновская» до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее – ул. Ивана Микитенко – ул. Сирожупанников – ул. Сулеймана Стальского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении без изменений.

