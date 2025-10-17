«Денежная реформа» по-мошеннически — пенсионерка поменяла 400 тысяч гривен на нарезанную бумагу

Во Львове задержали мошенницу, которая обманом выманила у пенсионерки почти 400 тысяч гривен. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает полиция региона.
Установлено: 38-летняя жительница Днепропетровской области представилась 82-летней львовянке сотрудницей банка, вошла к ней в доверие и сообщила о «денежной реформе», которая якобы будет введена в стране в ближайшее время.
Далее фигурантка пришла к женщине домой и попросила предоставить ей для осмотра все имеющиеся купюры, чтобы выяснить год их выпуска, а также — подлежат ли они «обмену в процессе реформы» или нет.
Поверив в эту выдуманную историю, потерпевшая передала незнакомке денежные средства в разных валютах, которые та во время «осмотра» подменила на нарезанную бумагу, завладев таким образом наличными на общую сумму почти 400 тысяч гривен.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Досудебное расследование продолжается.
