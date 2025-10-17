«Грошова реформа» по-шахрайськи — пенсіонерка поміняла 400 тисяч гривень на нарізаний папір

Жінка обманула 82-річну львів’янку, переконавши її у вигаданій «грошовій реформі», та підмінила всі її заощадження на нарізаний папір.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові затримали шахрайку, яка видурила у пенсіонерки майже 400 тисяч гривень. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено: 38-річну мешканка Дніпропетровської області представилась 82-річній львів’янці працівницею банку, увійшла до неї в довіру та повідомила про «грошову реформу», яка нібито буде запроваджена в країні найближчим часом.

Далі фігурантка прийшла до жінки додому та попросила надати їй для огляду усі наявні купюри, аби з’ясувати рік їх випуску, а також – підлягають вони «обміну в процесі реформи» чи ні.

Повіривши у цю вигадану історію, потерпіла передала незнайомці грошові кошти у різних валютах, які та під час «огляду» підмінила на нарізаний папір, заволодівши у такий спосіб готівкою на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Зловмисниці повідомлено про підозру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.