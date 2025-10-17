Практика судов
  1. В мире

Microsoft обновила Windows 11: Copilot получил голосовое управление и новые ИИ-возможности

22:36, 17 октября 2025
Обновление делает Copilot более интегрированным в систему Windows 11, позволяя пользователям управлять компьютером голосом, выполнять реальные задачи и получать советы в режиме реального времени.
Microsoft обновила Windows 11: Copilot получил голосовое управление и новые ИИ-возможности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Microsoft представила очередную волну обновлений искусственного интеллекта для Windows 11, призванных сделать фирменного ассистента Copilot еще более удобным и полезным для пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Новые возможности позволят быстрее автоматизировать задачи и легко взаимодействовать с различными сервисами и устройствами.

Голосовая активация Copilot

Теперь пользователи смогут активировать Copilot с помощью фразы «Hey Copilot», чтобы выполнять команды голосом. Это новая опциональная функция, доступная на всех компьютерах с Windows 11.

Расширение Copilot Vision

Microsoft также расширила функцию Copilot Vision, которая анализирует содержимое на экране пользователя и может отвечать на связанные с ним вопросы. Теперь эта возможность станет доступной во всех странах, где работает Copilot.

Кроме голосового взаимодействия, участники программы Windows Insiders смогут тестировать новую версию Vision с поддержкой текстового ввода.

Copilot Actions — ассистент для реальных действий

Еще одно нововведение — экспериментальный режим Copilot Actions. Благодаря ему искусственный интеллект сможет выполнять реальные задачи: например, бронировать столы в ресторанах или заказывать продукты онлайн прямо с рабочего стола.

Microsoft уточнила, что Copilot получит ограниченные разрешения — он будет иметь доступ только к тем ресурсам, которые пользователь предоставит самостоятельно.

ИИ игровой помощник

Компания также анонсировала Gaming Copilot — ИИ-помощника, интегрированного в консоли Xbox Ally. Он будет помогать игрокам в реальном времени — подсказками, рекомендациями и технической поддержкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Microsoft

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственный бюджет на 2026 год рекомендован к принятию за основу – Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет предложил некоторые изменения – в частности, по повышению оплаты труда педагогов.

Лицо с инвалидностью передало квартиру в обмен на уход, но ответчик отказался выполнять свои обязанности — Верховный Суд объяснил, почему невозможно расторгнуть договор пожизненного содержания

Непредоставление надлежащего ухода не может быть основанием для расторжения договора пожизненного содержания, если стороны не согласовали конкретные обязанности в договоре – Верховный Суд.

Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності