Microsoft обновила Windows 11: Copilot получил голосовое управление и новые ИИ-возможности

Обновление делает Copilot более интегрированным в систему Windows 11, позволяя пользователям управлять компьютером голосом, выполнять реальные задачи и получать советы в режиме реального времени.

Компания Microsoft представила очередную волну обновлений искусственного интеллекта для Windows 11, призванных сделать фирменного ассистента Copilot еще более удобным и полезным для пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Новые возможности позволят быстрее автоматизировать задачи и легко взаимодействовать с различными сервисами и устройствами.

Голосовая активация Copilot

Теперь пользователи смогут активировать Copilot с помощью фразы «Hey Copilot», чтобы выполнять команды голосом. Это новая опциональная функция, доступная на всех компьютерах с Windows 11.

Расширение Copilot Vision

Microsoft также расширила функцию Copilot Vision, которая анализирует содержимое на экране пользователя и может отвечать на связанные с ним вопросы. Теперь эта возможность станет доступной во всех странах, где работает Copilot.

Кроме голосового взаимодействия, участники программы Windows Insiders смогут тестировать новую версию Vision с поддержкой текстового ввода.

Copilot Actions — ассистент для реальных действий

Еще одно нововведение — экспериментальный режим Copilot Actions. Благодаря ему искусственный интеллект сможет выполнять реальные задачи: например, бронировать столы в ресторанах или заказывать продукты онлайн прямо с рабочего стола.

Microsoft уточнила, что Copilot получит ограниченные разрешения — он будет иметь доступ только к тем ресурсам, которые пользователь предоставит самостоятельно.

ИИ игровой помощник

Компания также анонсировала Gaming Copilot — ИИ-помощника, интегрированного в консоли Xbox Ally. Он будет помогать игрокам в реальном времени — подсказками, рекомендациями и технической поддержкой.