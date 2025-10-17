Microsoft оновила Windows 11: Copilot отримав голосове керування та нові ШІ-можливості

Оновлення робить Copilot більш інтегрованим у систему Windows 11, дозволяючи користувачам керувати комп’ютером голосом, виконувати реальні завдання та отримувати поради в режимі реального часу.

Компанія Microsoft представила чергову хвилю оновлень штучного інтелекту для Windows 11, покликаних зробити фірмового асистента Copilot ще зручнішим і кориснішим для користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Нові можливості дозволять швидше автоматизувати завдання та легко взаємодіяти з різними сервісами й пристроями.

Голосова активація Copilot

Відтепер користувачі зможуть активувати Copilot за допомогою фрази «Hey Copilot», щоб виконувати команди голосом. Це нова опціональна функція, доступна на всіх комп’ютерах із Windows 11.

Розширення Copilot Vision

Microsoft також розширила функцію Copilot Vision, яка аналізує вміст на екрані користувача й може відповідати на запитання, пов’язані з ним. Тепер ця можливість стане доступною в усіх країнах, де працює Copilot.

Окрім голосової взаємодії, учасники програми Windows Insiders зможуть тестувати нову версію Vision із підтримкою текстового введення.

Copilot Actions — асистент для реальних дій

Ще одна інновація — експериментальний режим Copilot Actions. Завдяки йому штучний інтелект зможе виконувати реальні завдання: наприклад, бронювати столи в ресторанах чи замовляти продукти онлайн прямо з робочого столу.

Microsoft уточнила, що Copilot отримає обмежені дозволи — він матиме доступ лише до тих ресурсів, які користувач надасть самостійно.

ШІ ігровий помічник

Компанія також анонсувала Gaming Copilot — ШІ-помічника, інтегрованого в консолі Xbox Ally. Він допомагатиме гравцям у реальному часі — підказками, рекомендаціями та технічною підтримкою.

