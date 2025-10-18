Практика судов
  1. В Украине

В Украине выросло количество уголовных дел за контент для взрослых на 13%

07:18, 18 октября 2025
Налоговая призывает платить налоги, но модели опасаются преследований.
В Украине выросло количество уголовных дел за контент для взрослых на 13%
За 9 месяцев в Украине открыто 1 498 уголовных производств по статье 301 Уголовного кодекса Украины, касающейся ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографического контента, сообщает Опендатабот. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 1 320 производств. Почти половина дел в этом году пришлась на январь и март. По этой статье 95% производств (1 424) завершились вручением подозрения, а 81% (1 215) передано в суд, что свидетельствует о высоком уровне раскрываемости.

По данным Экономической правды, за три года войны на экспертизу порнографического контента потрачено 4,9 млн грн, при этом час работы эксперта стоит около 500 грн.

Государственная налоговая служба разослала письма моделям, работающим на платформах типа OnlyFans, с призывом платить налоги с полученных доходов. Это вызвало беспокойство среди контент-моделей, которые готовы выполнять налоговые обязательства, но боятся, что это может стать основанием для уголовного преследования по статье 301 УК.

В то же время есть единичные случаи, когда авторы такого контента обжалуют в судах штрафы от Налоговой за неуплату налогов. В судебном реестре зафиксировано три случая, когда модели успешно выиграли такие дела.

Вопрос декриминализации статьи 301 УК остается нерешенным, создавая риски для лиц, работающих в сфере цифрового контента для взрослых, поскольку любой материал может быть интерпретирован неоднозначно.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Раде рекомендовали принять за основу законопроект о декриминализации съемки и распространения видео для взрослых.

