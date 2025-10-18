В Україні зросла кількість кримінальних справ за контент для дорослих на 13%

Податкова закликає сплачувати податки, але моделі побоюються переслідувань.

За 9 місяців в Україні відкрито 1 498 кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу України, що стосується ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічного контенту, повідомляє Опендатабот. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано 1 320 проваджень. Майже половина справ цього року припала на січень і березень. За цією статтею 95% проваджень (1 424) завершилися врученням підозри, а 81% (1 215) передано до суду, що свідчить про високий рівень розкриття.

За даними Економічної правди, за три роки війни на експертизу порнографічного контенту витрачено 4,9 млн грн, при цьому година роботи експерта коштує близько 500 грн.

Державна податкова служба розіслала листи моделям, які працюють на платформах типу OnlyFans, із закликом сплачувати податки з отриманих доходів. Це викликало занепокоєння серед контент-моделей, які готові виконувати податкові зобов’язання, але бояться, що це може стати підставою для кримінального переслідування за статтею 301 ККУ.

Водночас є поодинокі випадки, коли автори такого контенту оскаржують у судах штрафи від Податкової за несплату податків. У судовому реєстрі зафіксовано три випадки, коли моделі успішно виграли такі справи.

Питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається невирішеним, створюючи ризики для осіб, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих, оскільки будь-який матеріал може бути інтерпретований неоднозначно.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про декриміналізацію зйомки і поширення відео для дорослих.

