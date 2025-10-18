Практика судів
  1. В Україні

В Україні зросла кількість кримінальних справ за контент для дорослих на 13%

07:18, 18 жовтня 2025
Податкова закликає сплачувати податки, але моделі побоюються переслідувань.
В Україні зросла кількість кримінальних справ за контент для дорослих на 13%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 9 місяців в Україні відкрито 1 498 кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу України, що стосується ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічного контенту, повідомляє Опендатабот. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано 1 320 проваджень. Майже половина справ цього року припала на січень і березень. За цією статтею 95% проваджень (1 424) завершилися врученням підозри, а 81% (1 215) передано до суду, що свідчить про високий рівень розкриття.

За даними Економічної правди, за три роки війни на експертизу порнографічного контенту витрачено 4,9 млн грн, при цьому година роботи експерта коштує близько 500 грн.

Державна податкова служба розіслала листи моделям, які працюють на платформах типу OnlyFans, із закликом сплачувати податки з отриманих доходів. Це викликало занепокоєння серед контент-моделей, які готові виконувати податкові зобов’язання, але бояться, що це може стати підставою для кримінального переслідування за статтею 301 ККУ.

Водночас є поодинокі випадки, коли автори такого контенту оскаржують у судах штрафи від Податкової за несплату податків. У судовому реєстрі зафіксовано три випадки, коли моделі успішно виграли такі справи.

Питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається невирішеним, створюючи ризики для осіб, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих, оскільки будь-який матеріал може бути інтерпретований неоднозначно.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про декриміналізацію зйомки і поширення відео для дорослих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності