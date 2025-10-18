Практика судов
Трамп призвал Украину и Россию остановить войну и объявить о победе обеих сторон.

08:02, 18 октября 2025
Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановиться на достигнутом и объявить обе стороны победителями.
Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановиться на достигнутом и объявить обе стороны победителями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время прекратить начатую Россией войну, остановить кровопролитие и заключить мирное соглашение. Об этом он написал в своем посте в социальной сети Truth Social после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой. Но я сказал ему то же самое, что и четко дал понять Путину: пришло время остановить убийства и заключить соглашение», — написал Трамп.

Политик заявил, что обе стороны должны остановиться на нынешней линии боевых действий и «объявить о победе», оставив окончательную оценку истории:

«Хватит кровопролития, когда линии на карте определяются войной и ценой человеческих жизней. Нужно остановиться там, где стороны находятся сейчас. Пусть каждая из них объявит о своей победе, а история расставит все по местам. Больше никаких обстрелов, смертей и астрономических сумм, которые сгорают в этой войне».

После публикации поста политик повторил свою позицию журналистам перед вылетом во Флориду, в Мар-а-Лаго:

«Мы провели очень хорошую, теплую встречу с Зеленским. На мой взгляд, они должны немедленно прекратить войну. Нужно остановиться по линии боевых действий — где бы она сейчас ни проходила, иначе все станет слишком сложно. Нужно остановиться прямо на линии фронта, обеим сторонам вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства — и на этом все. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это и Путину».

Президент Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он согласился, заявил, что согласен, что стороны должны остановиться.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в подробности, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с Президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

