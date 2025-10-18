Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Трамп закликав Україну та Росію зупинити війну та оголосити про перемогу обох сторін

08:02, 18 жовтня 2025
Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на досягнутому та оголосити обом сторонам про перемогу.
Трамп закликав Україну та Росію зупинити війну та оголосити про перемогу обох сторін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час припинити війну розпочату Росією, зупинити кровопролиття та укласти мирну угоду. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою. Але я сказав йому так само, як і чітко дав це зрозуміти Путіну: настав час зупинити вбивства і укласти угоду», — написав Трамп.

Політик заявив, що обидві сторони мають зупинитися на нинішній лінії бойових дій та «оголосити про перемогу», залишивши остаточну оцінку історії:

«Досить кровопролиття, коли лінії на карті визначаються війною та ціною людських життів. Потрібно зупинитися там, де сторони перебувають зараз. Нехай кожна з них оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця. Більше ніяких обстрілів, смертей і астрономічних сум, які спалюються у цій війні».

Після публікації допису політик повторив свою позицію журналістам перед вильотом до Флориди, у Мар-а-Лаго:

«Ми мали дуже хорошу, теплу зустріч із Зеленським. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Треба зупинитися по лінії бойових дій — де б вона зараз не проходила, інакше все стане занадто складним. Треба зупинитися прямо на лінії бою, обом сторонам повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства — і на цьому все. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це й Путіну».

Президент Зеленський, відповідаючи на питання чи готовий він погодився, заявив, що згодний, що сторони повинні зупинитися.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності