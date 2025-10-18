Трамп закликав Україну та Росію зупинити війну та оголосити про перемогу обох сторін

Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на досягнутому та оголосити обом сторонам про перемогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час припинити війну розпочату Росією, зупинити кровопролиття та укласти мирну угоду. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою. Але я сказав йому так само, як і чітко дав це зрозуміти Путіну: настав час зупинити вбивства і укласти угоду», — написав Трамп.

Політик заявив, що обидві сторони мають зупинитися на нинішній лінії бойових дій та «оголосити про перемогу», залишивши остаточну оцінку історії:

«Досить кровопролиття, коли лінії на карті визначаються війною та ціною людських життів. Потрібно зупинитися там, де сторони перебувають зараз. Нехай кожна з них оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця. Більше ніяких обстрілів, смертей і астрономічних сум, які спалюються у цій війні».

Після публікації допису політик повторив свою позицію журналістам перед вильотом до Флориди, у Мар-а-Лаго:

«Ми мали дуже хорошу, теплу зустріч із Зеленським. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Треба зупинитися по лінії бойових дій — де б вона зараз не проходила, інакше все стане занадто складним. Треба зупинитися прямо на лінії бою, обом сторонам повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства — і на цьому все. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це й Путіну».

Президент Зеленський, відповідаючи на питання чи готовий він погодився, заявив, що згодний, що сторони повинні зупинитися.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.