Трамп обговорить із Зеленським потенційну зустріч з Путіним, — Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт заявила, що Дональд Трамп обговорить із Володимиром Зеленським потенційну зустріч з Путіним, яка може відбутися у Будапешті.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів. Про це вона сказала на брифінгу 17 жовтня.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

