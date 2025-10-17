Практика судів
Угорщина вже обговорює зі США та Росією підготовку зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

12:26, 17 жовтня 2025
Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто повідомив про переговори із Лавровим щодо організації очікуваної зустрічі Трампа і Путіна.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова стати майданчиком для проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна.

«Угорщина, яка послідовно виступає за мир з початку війни в Україні, готова прийняти саміт США та Росії. Ми забезпечимо всі умови для продуктивних переговорів, щоб мир нарешті повернувся до Європи», — заявив він.

За словами Сіярто, він уже провів розмови з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та очільником МЗС Росії Лавровим, і підготовка до зустрічі триває.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

