Венгрия уже обсуждает с США и Россией подготовку встречи Трампа и Путина в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто сообщил о переговорах с Лавровым относительно организации ожидаемой встречи Трампа и Путина.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова стать площадкой для проведения встречи президента США Дональда Трампа и Путина.

«Венгрия, которая последовательно выступает за мир с начала войны в Украине, готова принять саммит США и России. Мы обеспечим все условия для продуктивных переговоров, чтобы мир наконец вернулся в Европу», — заявил он.

По словам Сийярто, он уже провёл переговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой МИД России Лавровым, и подготовка к встрече продолжается.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

