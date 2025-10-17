Трамп обсудит с Зеленским потенциальную встречу с Путиным, — Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским потенциальную встречу с Путиным, которая может состояться в Будапеште.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров. Об этом она сказала на брифинге 17 октября.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упоминал ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

