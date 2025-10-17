Практика судов
Встреча Трампа и Зеленского состоится вечером 17 октября — названо время начала переговоров

08:37, 17 октября 2025
Переговоры президентов США и Украины будут закрыты для прессы.
В пятницу, 17 октября, состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По киевскому времени переговоры начнутся в 20:00. Об этом сообщает ресурс Roll Call, который отслеживает официальный график американского лидера.

Встреча пройдет в неформальной обстановке во время обеда и будет закрыта для представителей прессы.

После переговоров, около 22:00 по киевскому времени, Дональд Трамп планирует отправиться во Флориду.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с представителями США в преддверии встречи президентов.

Добавим, что президент США Дональд Трамп считает возможным организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште.

Как отмечает издание Axios, Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным.

