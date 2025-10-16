Трамп вважає можливою зустріч Зеленського та Путіна – Білий дім

Речниця Білого дому підтвердила намір президента США сприяти діалогу.

Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає за можливе та бажане організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна для обговорення припинення війни в Україні, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Щодо, чи вбачає Трамп можливість зібрати Зеленського та Путіна для переговорів, Левітт відповіла: «Я думаю, він вважає це можливим, і він, звісно, хотів би, щоб це сталося».

