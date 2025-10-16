Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила намерение президента США содействовать диалогу.

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп считает возможным и желательным организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

На вопрос, видит ли Трамп возможность собрать Зеленского и Путина для переговоров, Левитт ответила: «Я думаю, он считает это возможным, и он, конечно, хотел бы, чтобы это произошло».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.