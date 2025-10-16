Украинская делегация провела переговоры с представителями США накануне встречи президентов

Обсуждены ключевые приоритеты перед переговорами Зеленского и Трампа.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной встретились со специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом и его заместителем Джоном Коулом.

«Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США — согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра», — заявил Ермак.

