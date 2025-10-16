Українська делегація провела переговори з представниками США напередодні зустрічі президентів

Обговорено ключові пріоритети перед переговорами Зеленського та Трампа.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та Послом України у США Ольгою Стефанішиною зустрілися зі спеціальним посланцем Президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом та його заступником Джоном Коулом.

«Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США — узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра», – заявив Єрмак.

