Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч із Путіним — Axios

Президент дізнався про нову домовленість Трампа вже після прибуття до Вашингтона.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та його команда не очікували заяви президента США Дональда Трампа про домовленість із Путіним провести нову зустріч у Будапешті. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела.

Видання вказує, що Президент України останніми днями демонстрував обережний оптимізм напередодні своєї зустрічі з Трампом. У Києві розраховували, що Білий дім погодиться на передачу Україні ракет великої дальності Tomahawk.

«Але невдовзі після приземлення на авіабазі Ендрюс, український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині - найменш дружній до України країні Європейського Союзу», - пише видання.

Axios зазначає, що навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні «Томагавки», незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп що зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Додамо, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться ввечері 17 жовтня — переговори розпочнуться о 20:00.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що, попри значні запаси ракет Tomahawk, США не можуть дозволити собі їх виснажувати, адже вони необхідні для власної оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.