Практика судів
  1. В Україні

Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч із Путіним — Axios

08:59, 17 жовтня 2025
Президент дізнався про нову домовленість Трампа вже після прибуття до Вашингтона.
Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч із Путіним — Axios
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та його команда не очікували заяви президента США Дональда Трампа про домовленість із Путіним провести нову зустріч у Будапешті. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела.

Видання вказує, що Президент України останніми днями демонстрував обережний оптимізм напередодні своєї зустрічі з Трампом. У Києві розраховували, що Білий дім погодиться на передачу Україні ракет великої дальності Tomahawk.

«Але невдовзі після приземлення на авіабазі Ендрюс, український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині - найменш дружній до України країні Європейського Союзу», - пише видання.

Axios зазначає, що навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні «Томагавки», незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп що зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Додамо, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться ввечері 17 жовтня — переговори розпочнуться о 20:00.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що, попри значні запаси ракет Tomahawk, США не можуть дозволити собі їх виснажувати, адже вони необхідні для власної оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США путін Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області