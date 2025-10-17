Практика судов
Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным — Axios

08:59, 17 октября 2025
Президент узнал о новой договоренности Трампа уже по прибытии в Вашингтон.
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не ожидали заявления президента США Дональда Трампа о договоренности с Путиным провести новую встречу в Будапеште. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Издание указывает, что президент Украины в последние дни демонстрировал осторожный оптимизм накануне своей встречи с Трампом. В Киеве рассчитывали, что Белый дом согласится на передачу Украине ракет большой дальности Tomahawk.

«Но вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он разговаривал с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной к Украине стране Европейского Союза», — пишет издание.

Axios отмечает, что даже если Трамп согласится поставить Украине «Томагавки», остается неясным, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Добавим, что встреча Трампа и Зеленского состоится вечером 17 октября — переговоры начнутся в 20:00.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomahawk, США не могут позволить себе их истощать, поскольку они необходимы для собственной обороны.

США путин Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда» – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия в заключении коснулась и первоначального законопроекта Минюста, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС, а также привлечения международных экспертов к этому процессу.

Стоимость поправок к проекту бюджета на 2026 год составляет 7 триллионов гривен – Роксолана Пидласа

Для того, чтобы удовлетворить пожелания депутатов, подавших поправки к проекту бюджета, нужно 7 трлн грн.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

