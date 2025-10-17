Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным — Axios

Президент узнал о новой договоренности Трампа уже по прибытии в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не ожидали заявления президента США Дональда Трампа о договоренности с Путиным провести новую встречу в Будапеште. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Издание указывает, что президент Украины в последние дни демонстрировал осторожный оптимизм накануне своей встречи с Трампом. В Киеве рассчитывали, что Белый дом согласится на передачу Украине ракет большой дальности Tomahawk.

«Но вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он разговаривал с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной к Украине стране Европейского Союза», — пишет издание.

Axios отмечает, что даже если Трамп согласится поставить Украине «Томагавки», остается неясным, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Добавим, что встреча Трампа и Зеленского состоится вечером 17 октября — переговоры начнутся в 20:00.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomahawk, США не могут позволить себе их истощать, поскольку они необходимы для собственной обороны.

