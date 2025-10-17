Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Зустріч Трампа і Зеленського відбудеться ввечері 17 жовтня — названо час початку переговорів

08:37, 17 жовтня 2025
Переговори президентів США та України будуть закритими для преси.
Зустріч Трампа і Зеленського відбудеться ввечері 17 жовтня — названо час початку переговорів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.

За київським часом переговори розпочнуться о 20:00. Про це повідомляє ресурс Roll Call, який відстежує офіційний графік американського лідера.

Зустріч пройде в неформальній обстановці під час обіду та буде закритою для представників преси.

Після переговорів, близько 22:00 за Києвом, Дональд Трамп планує вирушити до Флориди.

Раніше повідомлялося, що українська делегація провела переговори з представниками США напередодні зустрічі президентів.

Додамо, що президент США Дональд Трамп вважає за можливе організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна для обговорення припинення війни в Україні.

Крім того, Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті.

Як зазначає видання Axios, Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч із Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США президент Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області