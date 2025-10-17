Зустріч Трампа і Зеленського відбудеться ввечері 17 жовтня — названо час початку переговорів

У п’ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.
За київським часом переговори розпочнуться о 20:00. Про це повідомляє ресурс Roll Call, який відстежує офіційний графік американського лідера.
Зустріч пройде в неформальній обстановці під час обіду та буде закритою для представників преси.
Після переговорів, близько 22:00 за Києвом, Дональд Трамп планує вирушити до Флориди.
Раніше повідомлялося, що українська делегація провела переговори з представниками США напередодні зустрічі президентів.
Додамо, що президент США Дональд Трамп вважає за можливе організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна для обговорення припинення війни в Україні.
Крім того, Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті.
Як зазначає видання Axios, Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч із Путіним.
