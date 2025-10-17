Ограничивается ли деятельность ФЛП при общей системе налогообложения — разъяснение ГНС

Предприниматели на общей системе могут осуществлять любую деятельность, если она не запрещена законом.

Налоговая служба объяснила, существуют ли ограничения по осуществлению видов деятельности ФЛП на общей системе налогообложения.

Отмечается, что согласно ст. 2 Закона Украины № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» под хозяйственной деятельностью понимается деятельность в сфере общественного производства, направленная на производство и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, имеющих ценовую определенность.

Хозяйственная деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли, является предпринимательством.

Не могут осуществлять хозяйственную деятельность органы гос власти, органы местного самоуправления, их должностные лица.

Согласно ст. 42 Конституции Украины с изменениями и дополнениями каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

