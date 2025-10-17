Практика судів
  1. В Україні

Чи обмежується діяльність ФОП при загальній системі оподаткування — роз’яснення ДПС

23:30, 17 жовтня 2025
Підприємці на загальній системі можуть здійснювати будь-яку діяльність, якщо вона не заборонена законом.
Податкова служба пояснила, чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування.

Зазначається, що відповідно до ст. 2 Закону України № 4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно- правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» під господарською діяльністю розуміється діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на виробництво та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність, що здійснюється з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Не можуть здійснювати господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.

Згідно із ст. 42 Конституції України із змінами та доповненнями кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

ФОП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

