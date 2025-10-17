Россияне очень быстро вошли бы в Киев, если бы не погода и Джавелины, — Трамп

По словам американского лидера, Украине очень помогли Джавелины, который он в свое время передал Киеву.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Во время встречи президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не погода и Джавелины, который он во время первого своего срока передал Украине, то россияне очень быстро вошли бы в Киев.

«Я думаю, что он (Путин, - ред) должен был выиграть войну за неделю. Да, я так думаю», - сказал Трамп.

По словам американского лидера, Украине очень помогли Джавелины, который он в свое время передал Киеву.

Также он заявил, что если бы российские танки не застряли в болотах, то «они бы очень быстро оказались в Киеве».

Он отметил, что на войне очень везет.

«Погода — это тоже война, и холод, и жара, и все такое. Я имею в виду войну. Был очень интересный момент, когда какой-то гениальный генерал сказал: «Давайте поедем по болотах, вместо того чтобы ехать по шоссе», - добавил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.