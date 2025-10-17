Росіяни дуже швидко увійшли б до Києва, якби не погода і Джавеліни, — Трамп

За словами американського лідера, Україні дуже допомогли «Джавеліни», які він свого часу передав Києву.

Фото: Reuters

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 17 жовтня відбувається зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Під час зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що якби не погода і «Джавеліни», які він під час свого першого терміну передав Україні, то росіяни дуже швидко увійшли б до Києва.

«Я думаю, що він (путін. — ред.) мав виграти війну за тиждень. Так, я так думаю», — сказав Трамп.

За словами американського лідера, Україні дуже допомогли «Джавеліни», які він свого часу передав Києву.

Також він заявив, що якби російські танки не застрягли в багнюці, то «вони б дуже швидко опинилися в Києві».

Він зазначив, що на війні дуже багато залежить від удачі.

«Погода — це теж війна: і холод, і спека, і все таке. Я маю на увазі — війна. Був дуже цікавий момент, коли якийсь геніальний генерал сказав: “Давайте поїдемо багнюкою, замість того щоб їхати шосе”», — додав Трамп.

