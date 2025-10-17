Государственный бюджет на 2026 год рекомендован к принятию за основу – Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет предложил некоторые изменения – в частности, по повышению оплаты труда педагогов.

Бюджетный комитет парламента рекомендовал к первому чтению Бюджет-2026 года. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Верховная Рада рассмотрит его на следующей неделе, 21-22 октября.

Ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект Госбюджета (в формате Бюджетных выводов Верховной Рады):

В сфере обороны:

рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР (Службы внешней разведки).

В сфере образования:

разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;

принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;

направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных учреждений высшего образования из прифронтовых территорий.

В сфере здравоохранения:

рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, уже заложенным в проекте бюджета);

определить МЗ (Министерство здравоохранения) ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД (Государственное управление делами) и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн.

Для местных бюджетов:

при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) по данным Минсоца;

проработать вопрос погашения разницы в тарифах;

рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин.

В социальной сфере:

правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях);

увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

Для поддержки бизнеса:

не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель;

предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки – на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны;

рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства на поддержку с/х производителей.

