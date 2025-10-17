Практика судів
Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

17:19, 17 жовтня 2025
Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.
Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання Бюджет-2026 року. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Верховна Рада розгляне його наступного тижня, 21-22 жовтня.

Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):

У сфері оборони:

- розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.

У сфері освіти:

- розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,

- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,

- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров’я:

- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),

- визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.

Для місцевих бюджетів:

- при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,

- опрацювати питання погашення різниці в тарифах,

- розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері:

- уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),

- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Для підтримки бізнесу:

- щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,

- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,

- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України держбюджет

