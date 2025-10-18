Практика судов
  1. В мире

Кофейный шок – цены на арабику выросли на 20%, удешевления не ожидается

07:36, 18 октября 2025
В США ввели пошлины, а Бразилия потеряла урожай, из-за этого выросли цены на кофе.
Кофейный шок – цены на арабику выросли на 20%, удешевления не ожидается
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордного уровня из-за засухи в Бразилии, сокращения урожая в Колумбии и повышения импортных тарифов в США, сообщает Forbes. В сентябре средняя цена арабики составила $2,45 за фунт, а кофе робуста подорожал до $5,609 за метрическую тонну.

По данным аналитиков, за год цены на кофе выросли примерно на 20%. В августе они достигли самого высокого уровня с августа 2024 года, и эксперты не ожидают снижения цен до конца 2025 года. Основными причинами называют засуху в Бразилии, уменьшение урожая в Колумбии и рост пошлин на импорт кофе в США. Это уже отразилось на стоимости напитков в кафе и магазинах по всему миру.

Международная кофейная организация отмечает, что в некоторых регионах Латинской Америки цены на арабику выросли еще больше из-за проблем с логистикой и подорожания удобрений. Сейчас 70-80% урожая арабики в Бразилии уже продано, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия, которая обеспечивает почти половину мирового урожая арабики, используемой для жарки и молотых смесей, остается ключевым поставщиком. Цена на робусту, применяемую для растворимого кофе, выросла на 0,9%, достигнув $5,609 за тонну.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке подскочили до двухмесячного максимума из-за опасений по поводу снижения урожая в Бразилии, крупнейшем мировом производителе кофе. В сезоне 2025–2026 годов общий урожай арабики и робусты в Бразилии прогнозируется на уровне 63,9 млн мешков по 60 кг, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Аналитики связывают рост цен с периодами холодной погоды и легкими заморозками, которые могут негативно повлиять на производство кофе в этом году.

Кофеин, как отмечается, может способствовать улучшению настроения, особенно в первые 2,5 часа после пробуждения, помогая поддерживать позитивный настрой в течение дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Бразилия цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Государственный бюджет на 2026 год рекомендован к принятию за основу – Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет предложил некоторые изменения – в частности, по повышению оплаты труда педагогов.

Лицо с инвалидностью передало квартиру в обмен на уход, но ответчик отказался выполнять свои обязанности — Верховный Суд объяснил, почему невозможно расторгнуть договор пожизненного содержания

Непредоставление надлежащего ухода не может быть основанием для расторжения договора пожизненного содержания, если стороны не согласовали конкретные обязанности в договоре – Верховный Суд.

Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності