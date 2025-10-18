Кофейный шок – цены на арабику выросли на 20%, удешевления не ожидается

В США ввели пошлины, а Бразилия потеряла урожай, из-за этого выросли цены на кофе.

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордного уровня из-за засухи в Бразилии, сокращения урожая в Колумбии и повышения импортных тарифов в США, сообщает Forbes. В сентябре средняя цена арабики составила $2,45 за фунт, а кофе робуста подорожал до $5,609 за метрическую тонну.

По данным аналитиков, за год цены на кофе выросли примерно на 20%. В августе они достигли самого высокого уровня с августа 2024 года, и эксперты не ожидают снижения цен до конца 2025 года. Основными причинами называют засуху в Бразилии, уменьшение урожая в Колумбии и рост пошлин на импорт кофе в США. Это уже отразилось на стоимости напитков в кафе и магазинах по всему миру.

Международная кофейная организация отмечает, что в некоторых регионах Латинской Америки цены на арабику выросли еще больше из-за проблем с логистикой и подорожания удобрений. Сейчас 70-80% урожая арабики в Бразилии уже продано, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия, которая обеспечивает почти половину мирового урожая арабики, используемой для жарки и молотых смесей, остается ключевым поставщиком. Цена на робусту, применяемую для растворимого кофе, выросла на 0,9%, достигнув $5,609 за тонну.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке подскочили до двухмесячного максимума из-за опасений по поводу снижения урожая в Бразилии, крупнейшем мировом производителе кофе. В сезоне 2025–2026 годов общий урожай арабики и робусты в Бразилии прогнозируется на уровне 63,9 млн мешков по 60 кг, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Аналитики связывают рост цен с периодами холодной погоды и легкими заморозками, которые могут негативно повлиять на производство кофе в этом году.

Кофеин, как отмечается, может способствовать улучшению настроения, особенно в первые 2,5 часа после пробуждения, помогая поддерживать позитивный настрой в течение дня.

