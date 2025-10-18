Кавовий шок – ціни на арабіку зросли на 20%, здешевлення не очікується

У США ввели мита, а Бразилія втратила врожай, через це зросли ціни на каву.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Світові ціни на каву арабіка досягли рекордного рівня через посуху в Бразилії, скорочення врожаю в Колумбії та підвищення імпортних тарифів у США, повідомляє Forbes. У вересні середня ціна арабіки склала $2,45 за фунт, а кава робуста подорожчала до $5,609 за метричну тонну.

За даними аналітиків, за рік ціни на каву зросли приблизно на 20%. У серпні вони сягнули найвищого рівня з серпня 2024 року, і експерти не очікують зниження цін до кінця 2025 року. Основними причинами називають посуху в Бразилії, зменшення врожаю в Колумбії та зростання мит на імпорт кави в США. Це вже позначилося на вартості напоїв у кафе та магазинах по всьому світу.

Міжнародна кавова організація зазначає, що в деяких регіонах Латинської Америки ціни на арабіку зросли ще більше через проблеми з логістикою та подорожчання добрив. Наразі 70–80% врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія, яка забезпечує майже половину світового врожаю арабіки, використовуваної для смаження та мелених сумішей, залишається ключовим постачальником. Ціна на робусту, що застосовується для розчинної кави, зросла на 0,9%, досягнувши $5,609 за тонну.

Ф’ючерси на арабіку в Нью-Йорку підскочили до двомісячного максимуму через побоювання щодо зниження врожаю в Бразилії, найбільшому світовому виробнику кави. У сезоні 2025–2026 років загальний урожай арабіки та робусти в Бразилії прогнозується на рівні 63,9 млн мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж торік. Аналітики пов’язують зростання цін із періодами холодної погоди та легкими заморозками, які можуть негативно вплинути на виробництво кави цього року.

Кофеїн, як зазначається, може сприяти покращенню настрою, особливо в перші 2,5 години після пробудження, допомагаючи підтримувати позитивний настрій протягом дня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.