Meta закрывает отдельные приложения Messenger для Windows и Mac — останется только веб-версия

22:00, 17 октября 2025
Пользователи больше не смогут входить в десктопные версии Messenger после 15 декабря.
Компания Meta объявила, что 15 декабря 2025 года прекратит работу отдельных приложений Messenger для Windows и Mac. Об этом сообщает издание TechCrunch.

После этой даты пользователи не смогут войти в приложение, а при попытке запуска будут автоматически перенаправлены на веб-версию Messenger на сайте Facebook.

«Если вы пользуетесь десктопными приложениями Messenger, получите уведомление в приложении после начала процесса прекращения поддержки. У вас будет 60 дней, чтобы продолжать пользоваться Messenger для Mac, после чего доступ будет заблокирован. Мы рекомендуем удалить приложение, поскольку оно больше не будет работать», — говорится на странице службы поддержки Messenger.

Что делать пользователям

Meta уже рассылает уведомления, чтобы пользователи успели ознакомиться с альтернативами. В частности:

  • пользователи Windows могут перейти на десктопное приложение Facebook,
  • пользователи Mac и Windows — пользоваться онлайн-версией Messenger в браузере.

Компания советует активировать функцию безопасного хранения переписки и установить PIN-код, чтобы сохранить историю чатов перед переходом в веб-версию. После этого вся история сообщений будет доступна на всех устройствах через Facebook.com.

Чтобы проверить, включено ли безопасное хранение, нужно открыть настройки профиля — Конфиденциальность и безопасность — Шифрованные чаты, а затем пункт «Хранение сообщений» и убедиться, что активирована функция «Включить безопасное хранение».

Контекст

Решение Meta свернуть десктопные приложения принято через год после того, как компания заменила оригинальный Messenger для компьютеров на Progressive Web App (PWA) в сентябре 2024 года.

