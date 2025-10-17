Практика судів
Meta закриває окремі застосунки Messenger для Windows і Mac — залишиться лише вебверсія

22:00, 17 жовтня 2025
Користувачі більше не зможуть входити в десктопні версії Messenger після 15 грудня.
Meta закриває окремі застосунки Messenger для Windows і Mac — залишиться лише вебверсія
Компанія Meta оголосила, що 15 грудня 2025 року припинить роботу окремих застосунків Messenger для Windows і Mac. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Після цієї дати користувачі не зможуть увійти до застосунку, а при спробі запуску будуть автоматично перенаправлені на вебверсію Messenger на сайті Facebook.

«Якщо ви користуєтесь десктопними застосунками Messenger, отримаєте сповіщення у застосунку після початку процесу припинення підтримки. Ви матимете 60 днів, щоб продовжувати користуватися Messenger для Mac, після чого доступ буде заблоковано. Ми рекомендуємо видалити застосунок, оскільки він більше не працюватиме», — йдеться на сторінці служби підтримки Messenger.

Що робити користувачам

Meta вже надсилає сповіщення, щоб користувачі встигли ознайомитися з альтернативами. Зокрема:

  • користувачі Windows можуть перейти на десктопний застосунок Facebook,
  • користувачі Mac і Windows — користуватися онлайн-версією Messenger у браузері.

Компанія радить активувати функцію безпечного зберігання листування та встановити PIN-код, щоб зберегти історію чатів перед переходом у вебверсію. Після цього вся історія повідомлень буде доступна на всіх пристроях через Facebook.com.

Щоб перевірити, чи ввімкнено безпечне зберігання, потрібно відкрити налаштування профілю — Приватність і безпека — Шифровані чати, а далі — пункт «Зберігання повідомлень» і переконатися, що активовано функцію «Увімкнути безпечне зберігання».

Контекст

Рішення Meta згорнути десктопні застосунки ухвалено через рік після того, як компанія замінила оригінальний Messenger для комп’ютерів на Progressive Web App (PWA) у вересні 2024 року.

