Во Львовской области судили начальника ТЦК, который мобилизовал Владимира Малицкого – опекуна парализованного отца

Суд наказал руководителя ТЦК во Львовской области штрафом в 34 тысячи гривен.

Суд во Львовской области наказал временного главу Золочевского районного ТЦК и СП за незаконную мобилизацию 44-летнего Владимира Малицкого, который был единственным опекуном своего прикованного к постели отца с инвалидностью. Об этом пишет Zaxid.net.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, 17 сентября Владимир Малицкий получил повестку по почте и на следующий день прибыл в Золочевский районный ТЦК и СП, чтобы возобновить отсрочку от призыва, поскольку ухаживал за тяжелобольным отцом с первой группой инвалидности. Однако временный руководитель ТЦК заявил, что Малицкий находится в розыске и подлежит мобилизации. Несмотря на то, что временный руководитель ТЦК знал о состоянии отца призывника, он принял решение о его призыве на военную службу.

Владимира Малицкого отправили на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки, оставив его 82-летнего отца, Иосифа Малицкого, без присмотра. Соседи, услышав крики, временно ухаживали за больным и его хозяйством и обратились к журналистам, чтобы придать делу огласку.

По информации односельчан, из-за реорганизации управления социальной защиты, которое в июле перешло от Минсоцполитики к Пенсионному фонду, Владимир Малицкий не успел оформить справку о получении пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы. Однако в ТЦК знали о болезни его отца, поскольку Малицкий ранее неоднократно продлевал отсрочку по этой причине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Малицкого, который является единственным опекуном парализованного отца, уволили с военной службы.

Временный руководитель ТЦК, комментируя ситуацию, отметил, что Малицкий находился в розыске и подлежал призыву, хотя работник ТЦК знал об инвалидности его отца, но все равно решил мобилизовать мужчину.

Что решил суд

На временного руководителя ТЦК составили протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП за превышение служебных полномочий. 16 октября судья Мария Бакаим признала его виновным и назначила штраф в размере 34 тыс. грн. Постановление можно обжаловать в апелляционном порядке.

