Во Львовской области из военной службы уволили Владимира Малицкого, который является единственным опекуном парализованного отца

16:59, 14 октября 2025
Мужчину мобилизовали с нарушением закона, поскольку на его содержании находится отец с инвалидностью I группы.
Фото: hromadske.ua
Во Львовской области со службы уволили мобилизованного мужчину, который является единственным опекуном тяжело больного отца. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как известно, речь идет о 44-летнем жителе села Сасов Владимире Малицком, который ухаживал за своим 82-летним отцом, прикованным к постели. Он парализован уже одиннадцать лет.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иосиф Малицкий остался запертым один в своем доме, поскольку его единственного сына мобилизовали. В ТЦК тогда заявили, что все происходило в соответствии с законодательством, поскольку мужчина не подал вовремя необходимый пакет документов.

«Информация подтвердилась: мужчину действительно призвали на службу с нарушением требований закона, поскольку на его содержании находился отец — лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было», — подчеркнули в ОГП.

Владимира Малицкого удалось быстро освободить от военной службы благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей.

Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК для установления причин и обстоятельств незаконного призыва.

По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

