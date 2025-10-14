Практика судів
На Львівщині з військової служби звільнили Володимира Маліцького, який є єдиним доглядальником паралізованого батька

16:59, 14 жовтня 2025
Чоловіка мобілізували з порушенням закону, адже на його утриманні перебуває батько з інвалідністю І групи.
Фото: hromadske.ua
На Львівщині зі служби звільнили мобілізованого чоловіка, який є єдиним доглядальником тяжкохворого батька. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як відомо, йдеться про 44-річного жителя села Сасів Володимира Маліцького, який опікувався своїм 82-річним батьком, прикутим до ліжка. Він паралізований уже одинадцятий рік.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у своїй оселі, бо його єдиного сина мобілізували. У ТЦК тоді заявили, що все було згідно з законодавством, оскільки чоловік не подав вчасно необхідного пакету документів.

«Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було», — наголосили в ОГП.

Володимира Маліцького вдалося швидко звільнити з військової служби завдяки спільним діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади.

Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК для встановлення причин та умов незаконного призову.

За його результатами на тимчасово виконуючого обов’язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали скеровано до суду для розгляду.

