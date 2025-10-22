На Львівщині судили начальника ТЦК на Львівщині, який мобілізував Володимира Маліцького – опікуна паралізованого батька

Суд покарав керівника ТЦК у Львівській області штрафом у 34 тисячі гривень.

Суд у Львівській області покарав тимчасового очільника Золочівського районного ТЦК та СП за незаконну мобілізацію 44-річного Володимира Маліцького, який був єдиним опікуном свого прикутого до ліжка батька з інвалідністю. Про це пише Zaxid.net.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, 17 вересня Володимир Маліцький отримав повістку поштою і наступного дня прибув до Золочівського районного ТЦК і СП, щоб поновити відстрочку від призову, оскільки доглядав за важкохворим батьком з першою групою інвалідності. Однак тимчасовий керівник ТЦК заявив, що Маліцький перебуває в розшуку і підлягає мобілізації. Попри те, що тимчасовий керівник ТЦК знав про стан батька призовника, він ухвалив рішення про його призов на військову службу.

Володимира Маліцького відправили на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки, залишивши його 82-річного батька, Йосипа Маліцького, без догляду. Сусіди, почувши крики, тимчасово доглядали за хворим та його господарством і звернулися до журналістів, щоб надати справі розголосу.

За інформацією односельців, через реорганізацію управління соціального захисту, яке в липні перейшло від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, Володимир Маліцький не встиг оформити довідку про отримання допомоги на догляд за особою з інвалідністю першої групи. Проте в ТЦК знали про хворобу його батька, оскільки Маліцький раніше неодноразово поновлював відстрочку з цієї причини.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимира Маліцького, який є єдиним доглядальником паралізованого батька, звільнили з військової служби.

Тимчасовий керівник ТЦК коментуючи ситуацію, зазначив, що Маліцький перебував у розшуку і підлягав призову, хоча працівник ТЦК знав про інвалідність його батька, але все одно вирішив мобілізувати чоловіка.

Що вирішив суд

На тимчасового керівника ТЦК склали протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП за перевищення службових повноважень. 16 жовтня суддя Марія Бакаїм визнала його винним і призначила штраф у розмірі 34 тис. грн. Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку.

