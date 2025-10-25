Практика судов
Верховный Суд высказался об отсутствии правовых оснований для признания в национальном суде вооруженной агрессии РФ геноцидом

09:43, 25 октября 2025
Верховный Суд указал на пределы компетенции национального правосудия по делам о признании вооруженной агрессии РФ геноцидом.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался об отсутствии правовых оснований для признания в национальном суде вооружённой агрессии РФ геноцидом и взыскания имущественного ущерба ввиду недостатка индивидуализированных доказательств.

Верховный Суд указал, что национальный суд не является компетентным органом для признания вооружённой агрессии РФ геноцидом украинского народа, поскольку такая компетенция принадлежит Международному суду ООН и Международному уголовному суду.

Взыскание имущественного ущерба, вызванного вооружённой агрессией, возможно лишь при условии доказанности истцом индивидуализированных убытков и причинно-следственной связи между действиями агрессора и понесённым ущербом.

Ссылки на нарушение интересов украинского народа в целом без конкретизации нарушенного индивидуального права не являются достаточным основанием для удовлетворения иска о возмещении имущественного ущерба.

Суть дела

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке дело по иску гражданина Украины к РФ о признании её вооружённой агрессии против Украины геноцидом, а также о взыскании имущественного и морального вреда.

Истец обосновывал свои требования тем, что с 2014 года Российская Федерация осуществляла агрессию против Украины, сопровождавшуюся оккупацией территорий, в частности Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, и полномасштабным вторжением в 2022 году.

По его мнению, действия государства-агрессора, в том числе экспроприация природных ресурсов на оккупированных территориях, являются проявлением геноцида украинского народа. В обоснование суммы имущественного ущерба он привёл публикации из открытых источников, в частности расчёты «Нафтогаза Украины», согласно которым на каждого гражданина приходится более 1,9 млн долларов США убытков от утраты национальных ресурсов. Моральный вред истец оценил более чем в 5 млн гривен.

Решения судов

Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога частично удовлетворил иск — в частности, постановил взыскать с ответчика 1 000 000 грн морального вреда, признав, что в результате войны истец испытал эмоциональные и психологические страдания. В то же время в части имущественного вреда и признания геноцида суд отказал, мотивировав это тем, что истец не предоставил надлежащих доказательств персонального нарушения его имущественных прав и не доказал прямой причинной связи между действиями РФ и заявленными убытками.

Днепровский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Апелляционная инстанция подтвердила, что интересы украинского народа как коллективного субъекта не могут быть основанием для индивидуального иска без персонализированного правового интереса.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд пришёл к аналогичным выводам. В постановлении суд отметил, что геноцид является международным преступлением, и хотя факт его признания закреплён на политическом уровне постановлением Верховной Рады, для юридической квалификации необходимы решения компетентных международных судебных институтов. Суды нижестоящих инстанций, по мнению Верховного Суда, дали исчерпывающий и мотивированный ответ на все существенные вопросы, поставленные истцом, а доводы кассационной жалобы не опровергли правовые выводы нижестоящих судов.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу № 211/515/24 можно по ссылке.

