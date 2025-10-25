Украинские законы «заговорят» современным языком — новый проект правописания рассмотрят до конца года

Обновленный правописание должно устранить русизмы и устаревшие нормы из украинских законов.

Проект обновленного правописания украинского языка планируют рассмотреть до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Провел рабочее совещание, посвященное украинизации текстов украинского законодательства… Договорились: до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего — начнем новую эру шрифтообразования. Это не только о форме, но и о содержании — об утверждении языковой независимости украинского законодательства», — отметил он.

По словам Стефанчука, значительная часть украинских нормативных актов до сих пор содержит русизмы, кальки и устаревшие обороты, которые не соответствуют современному украинскому языку.

«Нет единой системы перевода юридических терминов — это создает проблемы не только для понимания законов, но и для их адаптации к праву Европейского Союза», — подчеркнул спикер.

Спикер парламента отметил, что украинский язык в правовой сфере должен быть точным, современным и конкурентным.

«Особенно сейчас, когда мы готовимся к членству в ЕС, а большая часть законодательства потребует корректного перевода как с английского, так и на английский», — отметил Стефанчук.

