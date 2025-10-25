Українські закони «заговорять» сучасною мовою — новий проект правопису розглянуть до кінця року

Оновлений правопис має усунути русизми та застарілі норми з українських законів.

Проект оновленого правопису української мови мають розглянути до кінця 2025 року. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства… Домовилися: до кінця року буде розглянуто проект нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст — про утвердження мовної незалежності українського законодавства», — зазначив він.

За словами Стефанчука, значна частина українських нормативних актів досі містить русизми, кальки та застарілі звороти, які не відповідають сучасній українській мові.

«Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів — це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу», — наголосив спікер.

Спікер парламенту підкреслив, що українська мова у правовій сфері повинна бути точною, сучасною і конкурентною.

«Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською», — зазначив Стефанчук.

