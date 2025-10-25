Досрочная пенсия матерям: когда возможно и что нужно подать

Пенсионный фонд обнародовал перечень заболеваний у детей, по которым матери могут претендовать на досрочную пенсию.

Пенсионный фонд отмечает, что действительно, матери, которые до 6-летнего возраста воспитывали тяжело больных детей (которым не установлена ​​инвалидность), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (п. 3 ч. 1 ст. 109 Закона 108-108). общеобязательное государственное пенсионное страхование»).

Определение термина «тяжело больной ребенок, которому не установлена ​​инвалидность», приведено в ст. 1 указанного Закона.

К числу таких детей относятся дети, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое орфанное заболевание, онкологическое, онкогематологическое заболевание, детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острое или травмы, требующие трансплантации органа, паллиативной помощи.

Признание тяжело больного ребенка, которому не установлена ​​инвалидность, удостоверяется удостоверением получателя государственной помощи на больных детей, которым не установлена ​​инвалидность* (выдается органом, назначившим выплату), или справкой медицинского учреждения о том, что ребенок имел вышеупомянутые заболевания до достижения шестилетнего возраста.

