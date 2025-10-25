Дострокова пенсія матерям: коли можливо і що треба подати

Пенсійний фонд оприлюднив перелік захворювань у дітей, через які матері можуть претендувати на дострокову пенсію.

Пенсійний фонд наголошує, що дійсно, матері, які до 6-річного віку виховували тяжко хворих дітей (яким не встановлено інвалідність), мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу (п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Визначення терміну «тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність» наведено у ст. 1 зазначеного Закону.

До числа таких дітей належать діти, хворі на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Визнання тяжко хворою дитини, якій не встановлено інвалідність, засвідчується посвідченням одержувача державної допомоги на хворих дітей, яким не встановлено інвалідність* (видається органом, який призначив виплату), або довідкою медичного закладу про те, що дитина мала вищезазначені захворювання до досягнення шестирічного віку.

