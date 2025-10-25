ПФ разъяснил, когда обновляется размер субсидий для домохозяйств, у которых изменились доходы

Украинцам разъяснили вопрос обновления размера субсидий.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, когда обновляется размер жилищных субсидий для домохозяйств, у которых изменились доходы.

«Два раза в год — в марте и августе — органы Пенсионного фонда Украины пересматривают размер жилищной субсидии для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов», — сообщили в ПФУ.

Также там подчеркнули, что такой перерасчет осуществляется автоматически и не требует обращения получателей субсидий.

Перерасчет выплат с августа проведен для тех, у кого среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы текущего года по сравнению с доходами за III и IV кварталы прошлого года (именно за этот период учитывался доход при назначении субсидии с мая 2025 года) вырос или уменьшился более чем на 50 процентов.

Таким образом, в домохозяйствах, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначенный размер субсидии увеличился или уменьшился в зависимости от изменения имущественного состояния домохозяйства, добавили в ПФУ.

