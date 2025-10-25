ПФ пояснив, коли оновлюється розмір субсидій для домогосподарств, у яких змінились доходи

Українцям роз’яснили питання оновлення розміру субсидій.

Фото з відкритих джерел

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, коли оновлюється розмір житлових субсидій для домогосподарств, у яких змінились доходи.

«Двічі на рік – у березні та серпні – органи Пенсійного фонду України переглядають розмір житлової субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50 відсотків», - заявили у ПФ.

Також там підкреслили, що такий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення субсидіантів.

Перерахунок виплат з серпня проведено тим, у кого середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали поточного року в порівнянні з доходами за III і IV квартал минулого року (саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2025 року) зріс чи зменшився більш ніж на 50 відсотків.

Таким чином, у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився залежно від зміни майнового стану домогосподарства, додали у ПФ.

