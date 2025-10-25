В Киеве человек упал на пути метро — как курсируют поезда «красной» линии

Станции «Днепр», «Гидропарк» и «Левобережная» временно закрыты на вход.

На красной линии киевского метрополитена временно ограничено движение поездов. Поезда курсируют от станции «Академгородок» до «Арсенальной» и от станции «Лесная» до «Дарницы». Об этом сообщает КГГА.

Станции «Днепр», «Гидропарк» и «Левобережная» закрыты на вход. Причина – на станции «Днепр» пассажир упал на пути.

На месте работают специалисты. О полном возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.

Обновлено: Движение поездов и работа станций «красной» линии метрополитена возобновляется в обычном режиме.

