У Києві людина впала на колії метро — як курсують потяги «червоної» лінії

Станції «Дніпро», «Гідропарк» та «Лівобережна» тимчасово зачинені на вхід.

На «червоній» лінії київського метрополітену тимчасово обмежено рух поїздів. Наразі потяги курсують від станції «Академмістечко» до «Арсенальної» та від станції «Лісова» до «Дарниці». Про це повідомляє КМДА.

Станції «Дніпро», «Гідропарк» та «Лівобережна» зачинені на вхід. Причина — на станції «Дніпро» пасажир впав на колії.

На місці працюють фахівці. Про повне відновлення руху поїздів обіцяють повідомити додатково.

ОНОВЛЕНО: Рух поїздів та робота станцій «червоної» лінії метрополітену поновлюється у звичайному режимі.

