Священника, который работал с украинскими беженцами в Финляндии, уволили из-за связей с РФ

В Финляндии прекратили сотрудничество с «украинским» священником, который оказался из Москвы.

Фото: Yle

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финская православная церковь разорвала сотрудничество со священником Александром Занемонцем, который прибыл в Финляндию после начала полномасштабного вторжения России в Украину и работал с украинскими беженцами. Причиной стали выявленные связи с Россией и противоречивые показания. Об этом сообщает Yle.

Занемонец, родившийся в России, прибыл в Финляндию в начале марта 2022 года. Журналистам он утверждал, что до этого жил в Израиле, откуда прилетел в Хельсинки. Позже выяснилось, что большую часть взрослой жизни он действительно провел в Израиле, но в 2021 году переехал в Москву, где публиковал в соцсетях посты о своей жизни в российской столице.

Священник также заявлял, что знает украинский язык и намекал на свое украинское происхождение, из-за чего финский приход нанял его для работы с беженцами. Однако Занемонец плохо владел украинским языком. «Сначала он производил впечатление, что знает украинский язык, но это было не так хорошо, как ожидалось», — отметил епископ Сергей Хаминский.

Кроме того, в феврале 2024 года, во вторую годовщину российского вторжения, украинские беженцы пожаловались на речь Занемонца на русском языке, в которой он говорил о братских народах, необходимости мира и прощения, а также молился одновременно за Россию и Украину.

В результате приход решил прекратить сотрудничество со священником. Занемонец, который сейчас работает в США, в комментарии Yle признал, что прибыл в Финляндию «технически» из Москвы, а не из Израиля, объяснив неточности в предыдущих интервью языковым барьером.

Он отметил, что в Финляндию его привела «любовь» к стране и приглашение друзей-израильтян. По его словам, работать с беженцами его пригласил епископ Сергий, хотя тот это отрицает. Что касается украинского языка, Занемонец признал, что его знания были слабыми, но считал, что это не мешало работе с украинцами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.