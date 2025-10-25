Практика судів
  1. У світі

Священника, який працював з українськими біженцями у Фінляндії, звільнили через зв’язки з РФ

10:37, 25 жовтня 2025
У Фінляндії припинили співпрацю з «українським» священником, який виявився з Москви.
Священника, який працював з українськими біженцями у Фінляндії, звільнили через зв’язки з РФ
Фото: Yle
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фінська православна церква розірвала співпрацю зі священником Олександром Занемонцем, який прибув до Фінляндії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і працював з українськими біженцями. Причиною стали виявлені зв’язки з Росією та суперечливі свідчення. Про це повідомляє Yle.

Занемонець, народжений у Росії, прибув до Фінляндії на початку березня 2022 року. Журналістам він стверджував, що до того жив в Ізраїлі, звідки прилетів до Гельсінкі. Пізніше з’ясувалося, що більшу частину дорослого життя він дійсно провів в Ізраїлі, але в 2021 році переїхав до Москви, де публікував у соцмережах дописи про своє життя в російській столиці.

Священник також заявляв, що знає українську мову і натякав на своє українське походження, через що фінська парафія найняла його для роботи з біженцями. Проте Занемонець погано володів українською. «Спочатку він справляв враження, що знає українську мову, але це було не так добре, як очікувалося», – зазначив єпископ Сергій Хамінський.

Крім того, у лютому 2024 року, на другу річницю російського вторгнення, українські біженці поскаржилися на промову Занемонця російською мовою, в якій він говорив про братні народи, необхідність миру та прощення, а також молився одночасно за Росію та Україну.

У результаті парафія вирішила припинити співпрацю зі священником. Занемонець, який зараз працює у США, у коментарі Yle визнав, що прибув до Фінляндії «технічно» з Москви, а не з Ізраїлю, пояснивши неточності в попередніх інтерв’ю мовним бар’єром.

Він зазначив, що до Фінляндії його привела «любов» до країни та запрошення друзів-ізраїльтян. За його словами, працювати з біженцями його запросив єпископ Сергій, хоча той заперечує це. Щодо української мови Занемонець визнав, що його знання були слабкими, але вважав, що це не заважало роботі з українцями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Фінляндія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ