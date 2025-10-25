Священника, який працював з українськими біженцями у Фінляндії, звільнили через зв’язки з РФ

У Фінляндії припинили співпрацю з «українським» священником, який виявився з Москви.

Фінська православна церква розірвала співпрацю зі священником Олександром Занемонцем, який прибув до Фінляндії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і працював з українськими біженцями. Причиною стали виявлені зв’язки з Росією та суперечливі свідчення. Про це повідомляє Yle.

Занемонець, народжений у Росії, прибув до Фінляндії на початку березня 2022 року. Журналістам він стверджував, що до того жив в Ізраїлі, звідки прилетів до Гельсінкі. Пізніше з’ясувалося, що більшу частину дорослого життя він дійсно провів в Ізраїлі, але в 2021 році переїхав до Москви, де публікував у соцмережах дописи про своє життя в російській столиці.

Священник також заявляв, що знає українську мову і натякав на своє українське походження, через що фінська парафія найняла його для роботи з біженцями. Проте Занемонець погано володів українською. «Спочатку він справляв враження, що знає українську мову, але це було не так добре, як очікувалося», – зазначив єпископ Сергій Хамінський.

Крім того, у лютому 2024 року, на другу річницю російського вторгнення, українські біженці поскаржилися на промову Занемонця російською мовою, в якій він говорив про братні народи, необхідність миру та прощення, а також молився одночасно за Росію та Україну.

У результаті парафія вирішила припинити співпрацю зі священником. Занемонець, який зараз працює у США, у коментарі Yle визнав, що прибув до Фінляндії «технічно» з Москви, а не з Ізраїлю, пояснивши неточності в попередніх інтерв’ю мовним бар’єром.

Він зазначив, що до Фінляндії його привела «любов» до країни та запрошення друзів-ізраїльтян. За його словами, працювати з біженцями його запросив єпископ Сергій, хоча той заперечує це. Щодо української мови Занемонець визнав, що його знання були слабкими, але вважав, що це не заважало роботі з українцями.

