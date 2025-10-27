Военнослужащего судили за затягивание расследований СЗЧ в боевой части

Суд оштрафовал военнослужащего за несвоевременное расследование случаев СЗЧ в боевой части.

Черниговский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, совершённом военнослужащим одной из боевых частей. Офицер был привлечён к ответственности за несвоевременное проведение служебных расследований по фактам самовольного оставления воинской части рядом подчинённых.

Суть дела

Как установил суд, заместитель командира по морально-психологическому обеспечению стрелковой роты воинской части не выполнил в срок ряд приказов командира, касающихся проведения служебных расследований. Речь идёт о случаях самовольного оставления части военнослужащими в 2023 году. Срок исполнения таких приказов составляет месяц с момента назначения расследования, с возможностью продления ещё на один месяц — однако эти сроки были нарушены.

В судебном заседании офицер признал факт нарушения, объяснив это сложными условиями службы в районе боевых действий, где проведение расследований было технически невозможным. На момент рассмотрения дела нарушения были устранены, поэтому он просил закрыть производство по делу в связи с малозначительностью.

Правовая оценка суда

Суд не согласился с доводами о малозначительности. Было установлено, что бездействие военнослужащего способствовало уходу от ответственности другими военными за самовольное оставление части, что потенциально подрывало воинскую дисциплину. Учитывая военное положение и особый характер военной службы, суд пришёл к выводу, что освобождение от ответственности является недопустимым.

Учитывая, что правонарушение совершено впервые, суд применил к офицеру минимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 172-15 КУоАП — штраф в размере 17 000 грн.

Постановление суда по делу № 748/967/24 может быть обжаловано в Черниговский апелляционный суд.

